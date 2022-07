Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg ist gestorben

Claes Oldenburg und seine Skulpturen

Claes Thure Oldenburg wurde 1929 in Stockholm geboren, wuchs allerdings in Chicago auf. Von 1946 bis 1950 studierte er Literatur und Kunstgeschichte an der Yale University. Er kehrte in den Mittleren Westen zurück, um Anfang der 1950er Jahre am Art Institute of Chicago zu studieren. Schon während seiner Studienzeit arbeitete Oldenburg nebenbei als Grafiker sowie als Journalist. 1956 zog es ihn nach New York.