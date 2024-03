Pop trifft Poesie: Taylor Swift ist mit Emily Dickinson verwandt

Fans spekulieren ausserdem, ob Swifts neuntes Studioalbum «Evermore» von der Dichterin aus dem 19. Jahrhundert inspiriert wurde. Das Album wurde damals am 10. Dezember 2020 angekündigt, dem Geburtstag von Emily Dickinson. In einem ihrer Gedichte mit dem Titel «One Sister Have I in Our House» kommt das Wort «forevermore» vor, das ähnlich klingt wie der Titel von Swifts Album.