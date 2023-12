Popikone Cher rät allen Frauen: «Geht mit einem jüngeren Mann aus»

So lernte Cher ihren Freund Alexander Edwards kennen

«Ich war in der Schweiz und er schrieb mir: ‹Wohin gehst du?› Ich sagte: ‹Ich fahre in die Schweiz. Ich bin ein bisschen müde›, und dann schrieb er mir: ‹Nun, ruh› dich aus, Babyyy', mit drei Ypsilons», erzählt Cher über die Kennenlernphase. Sie habe sich in dem Moment gedacht, dass er sie eigentlich nicht gut genug kenne, um so mit ihr zu kommunizieren: «Ich war ziemlich sauer.» Auch im Anschluss habe sie sich gegen die Liebe gewehrt und ihren Freundinnen gesagt: «Verliebt euch nicht in einen jüngeren Mann, wir sind zu alt. Und verliebt euch nicht per SMS.»