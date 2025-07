Poppy Delevingne ist erstmals Mama geworden

Die Schwangerschaft sei «alles, was ich jemals wollte», so die 39–Jährige. Es fühle sich wie ein «aussergewöhnliches Privileg» an, «ein Baby in diesem Alter und zu diesem Zeitpunkt zu bekommen». Lange habe sie nicht daran geglaubt, überhaupt schwanger werden zu können, und bereits Frieden mit diesem Gedanken geschlossen, so Delevingne. «Als es passierte, konnte ich es nicht wirklich glauben. Es fühlt sich immer noch sehr surreal an».