Popstar Rihanna hat ihr Baby bekommen

Wie das Portal «TMZ» darüber hinaus berichtet, sei das Kind bereits am 13. Mai zur Welt gekommen. Der Name ist bislang noch nicht bekannt. Die Grammy-Gewinnerin gab im Januar 2022 bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Bereits zuvor wurden Bilder von ihr aus New York City veröffentlicht, die sie mit einem deutlichen Babybauch zeigten.