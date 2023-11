Popstar Shakira zahlt weitere 6,6 Millionen Euro an spanische Justiz

Die spanische Justiz wirft der 46–Jährigen unter anderem vor, im Jahr 2018 Vorauszahlungen in Millionenhöhe für ihre «El Dorado World Tour» nicht angegeben zu haben. Shakira soll in dem fraglichen Zeitraum tatsächlich in Spanien gelebt haben, obwohl sie den Behörden gegenüber einen anderen Wohnsitz angegeben hatte. Ihre Einkünfte habe sie zur Vermeidung fälliger Steuerzahlungen angeblich an «Unternehmen mit Sitz in Ländern mit niedrigen Steuern und hoher Intransparenz» weitergeleitet.