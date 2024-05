«Pornografie» ausgesetzt? Konzertbesucher verklagt Madonna

Madonnas (65) «The Celebration Tour» war ein voller Erfolg – doch ihr droht nun erneut ein juristisches Nachspiel. Ein Besucher ihres Konzerts am 7. März 2024 in Los Angeles verklagte die Queen of Pop angeblich. Gleich sechs Punkte nennt der Mann laut «The Blast» in seiner Klage gegen Madonna und die Konzertveranstalter. Sie lauten laut dem Magazin: Verstoss gegen einen schriftlichen Vertrag, fahrlässige Falschdarstellung, vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid, irreführende Werbung, fahrlässige Zufügung von seelischem Leid und unlauterer Wettbewerb.