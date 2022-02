Porträt über Angela Merkel: Wie sie sich an den Männern vorbeimogelte

«Sie ist aufgewachsen in einem Haushalt, der sich auch sehr gekümmert hat um geistig wie körperlich gehandicapte Menschen in Templin in dieser Waldhof Schule», erklärt Matthes. Und Merkel ergänzt: «Das hat mein Leben geprägt, weil ich mit ihnen gemeinsam oft ganze Teile des Tages verbracht habe und mich daran gewöhnt hatte, dass das, was vielen absonderlich erschien, dort Normalheit war, und dass man dort auch sehr sehr gute Freude finden konnte. Die Zeit blieb nie stehen, da war immer was los.» Matthes fasst es so zusammen: «Sie ist in einem bunten Durcheinander von Menschenmöglichkeiten gross geworden.»