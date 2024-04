Posh Spice wird 50: Die Spice Girls gratulieren Victoria Beckham

Von Sporty Spice Melanie C (50) gab es sogar eine ganze Fotoreihe aus wilden Spice–Girl–Zeiten. «Wie sind wir hierher gekommen? 50 verdammte Jahre alt!», begann sie ihren Post. Die Girlgroup habe «so viele Abenteuer» erlebt, sie sei stolz auf alles, was sie erreicht hätten. «Und zu sehen, wie du dir darüber hinaus so viele deiner Träume erfüllst, ist einfach unglaublich», freute sie sich für ihre ehemalige Band–Kollegin. «Herzlichen Glückwunsch Victoria, ich bin sehr stolz auf dich, darauf deine Freundin und Bandkollegin zu sein.»