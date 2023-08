Post Malone kauft einzigartige «Magic»-Karte für 2,6 Millionen Dollar

Der Verlag des Sammelkartenspiels, Wizards of the Coast, und der Rapper hätten sein Leben verändert, erklärt Trafton weiter. Derartige Dinge passierten sonst nicht Menschen wie ihm. Der Mann sei ein Angestellter im Einzelhandel aus dem kanadischen Toronto, berichtet die Rundfunkanstalt CBC. Trafton habe bestätigt, dass der Sänger die einzigartige «The One Ring»-Karte für 2,64 Millionen kanadische Dollar erstanden habe - umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro.