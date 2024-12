Post Malone zeigt sich nach seinem NFL-Auftritt mit Beyoncé begeistert

Beyoncés Performance sorgte auch für Kritik

Beyoncés Auftritt schien in den vergangenen Tagen die Meinungen stark zu spalten. Während sich unter Post Malones Beitrag grösstenteils positive Stimmen tummeln, war Beyoncé Giselle Knowles–Carter, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heisst, zuvor teils grosser Kritik ausgesetzt. «Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé... Was kommt als Nächstes, NFL? Wie ihr seht, kümmern wir echten Fans uns nicht so sehr um diese Leute, wir kümmern uns um den Sport. [...] Bitte hört auf damit! Wir haben mehr als genug mit dem Super Bowl einmal im Jahr», ärgerte sich etwa ein Football–Liebhaber unter einem Instagram–Post der NFL. «Sie kann kein Country singen... Punkt», kritisierte wiederum ein Fan des Musikgenres. Beyoncé selbst äusserte sich nicht öffentlich zu den negativen Stimmen. Stattdessen schien sie auf ihrem Instagram–Account ein neues Projekt anzukündigen.