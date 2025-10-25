Powerbeats Fit im Test: Sportlich, stabil - und klangstark

Mit frischem Design und vertrauter Technik startet Beats in die nächste Trainingsrunde: Die neuen Powerbeats Fit bauen auf den Beats Fit Pro auf und erweitern nun die Powerbeats–Familie. Sie richten sich an alle, die sich viel bewegen – ob beim Training, unterwegs oder im Alltag. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Kopfhörer in den vergangenen Wochen intensiv getestet: am Schreibtisch, im Zug und beim Laufen. Das Ergebnis: ein Modell, das Leistung und Alltagstauglichkeit überzeugend verbindet.