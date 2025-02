Powerbeats Pro 2: Das können die neuen Sport-Kopfhörer

Nach zwei Wochen Training mit den neuen Powerbeats Pro 2 steht fest: Beats by Dre aus dem Hause Apple hat seine Sport–Kopfhörer grundlegend neu gedacht. Ab dem 11. Februar können die neuen Produkte via Apple für 299,95 Euro bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 13. Februar. Die Nachrichtenagentur spot on news bekam schon im Vorfeld des Releases die Möglichkeit, die Powerbeats Pro 2 zu testen.