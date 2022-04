Praktische Tastenkombinationen fürs Arbeiten mit Windows 11

Die Kombination «STRG + A» markiert alle Inhalte auf der Site oder in dem Programm, mit «STRG + C» wird alles oder eine zuvor markierte Textstelle kopiert (mit «STRG + X» ausgeschnitten) und mit «STRG + V» können Nutzer das Ganze dann in ein Dokument oder etwa in die Adresszeile des Browsers einfügen. «STRG + Z» macht eine zuvor durchgeführte Aktion rückgängig.