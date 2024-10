Präsident Emmanuel Macron: «Emily in Paris» muss in Frankreich bleiben

Der französische Präsident Emmanuel Macron (46) scheint ein Fan von «Emily in Paris» zu sein. Seit vier Staffeln kann man in der Netflix–Serie Lily Collins (35) als Emily aus Chicago bei ihrem Leben in der französischen Hauptstadt begleiten – gespickt mit Stereotypen und Klischees. Doch zuletzt spielten sich viele Handlungsstränge auch in Rom ab. Macron hat in einem Interview mit dem US–Branchenmagazin «Variety» nun angekündigt, sich für den Verbleib der Serie in Frankreich einsetzen zu wollen.