«Praxis Bülowbogen»-Star Anita Kupsch ist tot

1962 gab sie in Robert Siodmaks Fluchtdrama «Tunnel 28» ihr Filmdebüt. Es folgten zahlreiche Theaterengagements – unter anderem am Berliner Renaissance–Theater, Hebbel–Theater und an den Hamburger Kammerspielen. Bekannt wurde sie den Fernsehzuschauern zunächst in der Rolle der Biggi in der Serie «Okay S.I.R.» in den 1970er Jahren. Auch als Synchronsprecherin war sie aktiv, lieh etwa Hollywoodstars wie Goldie Hawn (79), Liza Minnelli (79) oder Kim Cattrall (68) ihre Stimme.