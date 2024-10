Preis für sein Lebenswerk: Martin Scorsese denkt nicht an Rente

Bei einer Pressekonferenz im Rahmen seines Besuchs in Turin wurde Martin Scorsese auf seine kommenden Projekte angesprochen. Schliesslich wurden gleich zwei seiner geplanten Filme kürzlich verschoben. Die Dreharbeiten zu «The Life of Jesus» hätten im September dieses Jahres starten sollen. Im November sollte die Arbeit an einem Biopic über Frank Sinatra (1915–1998) beginnen. Diese Verzögerungen sorgten für Spekulationen über den Gesundheitszustand der Regie–Legende.