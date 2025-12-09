Preis für Storytelling: Kristen Stewart feiert mit tiefem Ausschnitt

Kritik an Hollywood

Kurz vor ihrem Auftritt in San Francisco hatte Kristen Stewart mit ihrer Kritik an Hollywood für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview mit der «New York Times» kündigte sie an, ihren nächsten Film komplett ohne Bezahlung drehen zu wollen. «Den nächsten Film, den ich machen möchte, will ich umsonst machen. Ich möchte keinen Dollar verdienen, ich möchte, dass er ein Riesenerfolg wird», erklärte sie.