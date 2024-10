Preiserhöhung beim 49-Euro-Ticket: Was Verbraucher wissen müssen

Welche Alternativen gibt es für Verbraucher?

In einigen Regionen und Bundesländern gibt es günstigere Alternativen zum regulären Deutschlandticket. So bietet Berlin seit Juli 2024 ein Ticket für 29 Euro an, das allerdings nur im Stadtgebiet gilt. In Hessen gibt es für Empfänger von Sozialleistungen den «Hessen–Pass–Mobil» für 31 Euro. Auch im Saarland gibt es mit dem «Junge–Leute–Ticket» ein vergünstigtes Angebot für 30 Euro.