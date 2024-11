Preisverleihung: Inka Bause mit Goldener Henne verkuppelt

«Horst, ich habe wirklich gedacht, dass du es wirst»

«Bauer sucht Frau»–Kupplerin Inka Bause (55), die seit vielen Jahren durch die Landwirt–Liebessuche führt, wurde am Freitag mit dem Publikumspreis in der Kategorie «Entertainment» ausgezeichnet. Damit setzte sie sich in der Wahl gegen Sport–Ass Esther Sedlaczek (38), TV–Koch Steffen Henssler (52), «Bares für Rares»–Ikone Horst Lichter (62) und «Inas Nacht»–Gastgeberin Ina Müller (59) durch. 2008 hatte Bause die Auszeichnung schon einmal erhalten, diesmal hatte sie nicht damit gerechnet. Sie bedankte sich bei den Fans, zeigte sich aber auch etwas überrascht über den Preis. «Horst, ich habe wirklich gedacht, dass du es wirst», sagte sie an Lichter gerichtet.