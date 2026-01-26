Preisvorteil? So viele Menschen nutzen die Apps von Lidl, Rewe und Co.

Verbraucherinnen und Verbraucher würden damit «mitunter tiefe Einblicke in Ihr Leben» gewähren. Für gewöhnlich werde von den Apps um Einwilligung gebeten, das jeweilige Verhalten beim Einkauf zu verarbeiten. Zu erhobenen Daten kann demnach aber nicht nur gehören, was man eingekauft hat, sondern beispielsweise auch wo und wann eingekauft wurde, die Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum und E–Mail–Adresse. Auch der Nutzung der Daten für Marktanalysen und personalisierte Werbung könne man in den Apps häufig zustimmen. Dies könne dazu führen, dass die personenbezogenen Daten auch an Analyseunternehmen weitergereicht werden. Daher sollte man die Datenschutzeinstellungen und erteilten Einwilligungen im Blick behalten, auch bei Updates der App.