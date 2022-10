Premier Rishi Sunak und Akshata Murthy: Familie, Vermögen und Herkunft

Die ehemalige Modedesignerin Murthy und ihr Bruder Rohan sind laut «Mail Online» grösstenteils von ihren Grosseltern väterlicherseits aufgezogen worden, da die Eltern ihre Karrieren verfolgten. Nach dem Schulabschluss zog Murthy in die USA, wo sie am Claremont McKenna College in Kalifornien einen Abschluss in Wirtschaft und Französisch machte und am Fashion Institute of Design and Merchandising in Los Angeles studierte. Danach wechselte sie zum MBA-Studium an die renommierte Stanford University.