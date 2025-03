Premiere: Amira Aly ergattert Rolle in einem Kinofilm

Neben zahlreichen Auftritten in TV–Shows wie «Let's Dance», «Da kommst Du nie drauf!», «Schlag den Star» oder «Das grosse Promibacken» hat Amira Aly auch zuvor schon Erfahrung im Schauspielfach gesammelt. Nach ihrem Auftritt in «Das Traumschiff» im vergangenen Jahr war sie am 13. März im ZDF in der Auftaktfolge der neuen Staffel «Marie fängt Feuer» zu sehen. In der Episode «Verschüttet» schlüpfte die Moderatorin und Podcasterin in die Rolle einer Reporterin.