Premiere bei «Bachelor in Paradise»: Diese Ex-«Bachelorette» ist dabei

Paul Janke ist bei "Bachelor in Paradiese wieder mit von der Partie

In einer neuen Location in Thailand können die Singles ab 3. November bei «Bachelor in Paradise» entscheiden, wen sie näher kennenlernen möchten. Kult–Bachelor Paul Janke (42) wird den Kandidatinnen und Kandidaten einmal mehr als Barkeeper, aber auch als Rosenexperte mit seinen Dating–Tipps zur Seite stehen. «Es geht endlich los», freute sich dieser bereits in einer Instagram–Story. Janke steht der Ableger–Show schon seit der zweiten Staffel als beratender Barkeeper zur Verfügung. 2012 suchte er selbst als «Bachelor» die grosse Liebe.