Premiere bei «Let's Dance»: Am Freitag scheidet kein Promi aus

RTL schickt keinen Tänzer nach Hause

Wieder dabei sind dafür Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34). Der Komiker hatte aufgrund einer Erkältung in der vorangegangenen Ausgabe pausieren müssen. Aber es gibt ab 20:30 Uhr bei RTL (auch bei RTL+) noch eine weitere Premiere am Freitagabend. «Damit ‹Let›s Dance' trotzdem weiterhin fair verläuft, wird am Ende des Tanz-Abends niemand den Wettbewerb verlassen», gibt der Sender auf seiner Homepage bekannt.