Premiere in L.A.: Millie Bobby Brown ist kaum wiederzuerkennen

Millie Bobby Brown (21) hat am Montagabend bei der Premiere des Films «The Electric State» mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt. Die 21–Jährige erschien im Egyptian Theatre in Los Angeles in einem bodenlangen, funkelnden Kleid in Gold– und Silbertönen. Zu dem Outfit gehörte ein Cape–artiges Oberteil mit kurzen Ärmeln im gleichen glitzernden Design.