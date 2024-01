Premiere nach dem Tod von Hannelore: Heino kommt zum Wiener Opernball

Hannelore starb Anfang November

Hannelore Kramm ist am 8. November im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel verstorben. Das Paar, das 44 Jahre lang verheiratet war, hatte sich 1972 bei der Miss–Austria–Wahl in Kitzbühel kennengelernt und 1979 geheiratet. Die traurige Nachricht von ihrem Tod erreichte Heino, als er gerade für die Aufzeichnung einer TV–Show in Berlin war.