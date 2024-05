Premiere von «Bad Boys: Ride or Die»: Will Smith feiert in Berlin

Will Smith (55) hat zusammen mit seinem Co–Star Martin Lawrence (59) die Premiere von «Bad Boys: Ride Or Die» in Berlin gefeiert. Auf dem roten Teppich erschien der 55–Jährige am Montagabend (27. Mai) in einem grauen Oversize–Anzug. Unter dem langen Jackett trug er ein ebenfalls weites, weisses Shirt. Auch die Sneakers, die er zu seinem Outfit kombinierte, waren weiss. Will Smith präsentierte zudem eine breite, silberne Halskette und Sonnenbrille bei der Veranstaltung. Auch Martin Lawrence trug eine dunkle Sonnenbrille. Der Schauspieler hatte ausserdem einen eleganten schwarzen Anzug mit silbernen Details für das Event gewählt.