«Pretty Little Liars»-Neuauflage nach nur zwei Staffeln abgesetzt

Kein Erfolg für «Pretty Little Liars»–Spin–offs

«Pretty Little Liars: Original Sin» erschien erstmals 2022 auf Max. Eine zweite Staffel mit dem Untertitel «Summer School» folgte dann im Mai und Juni dieses Jahres. Die Handlung wurde vom Schauplatz der Originalserie in Rosewood ins benachbarte Millwood verlegt. Fünf junge Frauen kriegen es in der Horrorfilm–inspirierten Serie mit einer unbekannten Person namens «A» zu tun, die sie das Fürchten lehrte. In Deutschland ist die Serie beim Streamingdienst RTL+ zu sehen.