«Pretty Little Liars»-Star Lucy Hale stilsicher im grünen Lederanzug

Die beliebte Serie «Pretty Little Liars» (2010-2017) bekommt mit «Pretty Little Liars: Original Sin» ein Spin-off. Zur Premiere am Freitag (15. Juli) erschien auch die Hauptdarstellerin der Originalserie, Lucy Hale (33), auf dem roten Teppich. In einem stylischen Anzug aus grünem Kunstleder wurde die Schauspielerin zum Blickfang der Veranstaltung.