«Pretty Little Liars»-Star Shay Mitchell erwartet zweites Kind

«Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden und gleichzeitig die Freude zu erleben, einen neuen Menschen in dieser Welt willkommen zu heissen, ist der grosse Kreislauf des Lebens», erklärte Mitchell in ihrem Post. Es sei «die schwierigste Zeit, die ich bisher erlebt habe». Dennoch glaube Mitchell, dass «dies von Anfang an der Plan des Universums war»: Sie brauche «andere weltliche Freuden, um den Verlust eines der wichtigsten Menschen in meinem Leben abzufedern».