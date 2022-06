«Pretty Little Liars»-Star Shay Mitchell ist wieder Mutter geworden

Schwangerschaft verkündete sie im Februar

Im Februar hatte Shay Mitchell verkündet, dass sie wieder schwanger ist. Auf Instagram schrieb sie zu einem Babybauch-Foto: «Kleines, wir sind so aufgeregt, dich kennenzulernen.» Die 35-Jährige ist unter anderem bekannt aus der Serie «Pretty Little Liars», in der sie von 2010 bis 2017 die Rolle der Emily Fields verkörperte. 2018 war sie in der Serie «You - Du wirst mich lieben» zu sehen.