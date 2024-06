Pride-Monat 2024: Diese Stars feierten ihr Coming-out

Jessica Gunning (38) war sich ihrer Sexualität hingegen lange nicht bewusst, wie sie am 4. Juni im Podcast «Reign with Josh Smith» verriet. Erst vor eineinhalb Jahre habe sie sich ihrem engsten Kreis als lesbisch offenbart und fühle sich seither «befreit». Die Hauptdarstellerin der Netflix–Serie «Baby Reindeer» habe trotz queerer Freunde nie in Erwägung gezogen, selbst nicht heterosexuell zu sein. «Das war wie ein gewaltiger Moment, in dem alles irgendwie Klick machte und ich mich selbst verstand», erinnerte sie sich.