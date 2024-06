Prince, David Beckham und mehr erhalten Sterne auf dem Walk of Fame

In schöner Regelmässigkeit erhalten Stars der US–amerikanischen Unterhaltungsindustrie in Los Angeles einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame. Nachdem in diesem Jahr unter anderem bereits Schauspieler Willem Dafoe (68), Hip–Hop–Mogul Dr. Dre (59) und Marvel–Star Chris Hemsworth (40) geehrt worden sind, hat die Handelskammer von Hollywood jetzt die sogenannte Walk of Fame–Klasse des Jahres 2025 bekannt gegeben. Einige namhafte Künstlerinnen und Künstler erhalten demnach bald ihren Stern.