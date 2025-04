Prinz Alexander: Neues Foto zum 9. Geburtstag

Die schwedischen Royals feiern am 19. April ein Geburtstagskind. Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia (40) haben ein Foto ihres ersten Sohnes bei Instagram geteilt. «Heute feiern wir unseren wunderbaren Freudenspender Alexander, der neun Jahre alt wird», schreiben sie zu dem Bild, auf dem Alexander in die Kamera lächelt. Das Bild ist im Grünen aufgenommen und der Sohn von Carl Philip trägt einen legeren weissen Pullover. In dem Beitrag teilt das Paar zudem mit: «Wir möchten auch allen ein frohes Osterfest wünschen.»