Prinz Andrew besucht mit Sarah Ferguson Gedenkfeier in Windsor

Mit unter anderem König Felipe (56) und Königin Letizia von Spanien (51) war auch der europäische Hochadel vertreten. Spaniens Altkönig Juan Carlos (86) kam gestützt am Arm seines Sohnes zur Trauerfeier in der St.–Georgs–Kapelle. Prinzessin Marie–Chantal (55) und Prinz Pavlos (65), Sohn des verstorbenen Ex–Königs, führten die griechische Delegation an.