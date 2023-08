Öffentliches Comeback des in Ungnade gefallenen Prinzen? Am Sonntag (27. August) besuchte Prinz Andrew (63) gemeinsam mit Mitgliedern der Royal Family einen Gottesdienst im schottischen Balmoral, zur Kirche reiste der Herzog von York sogar in einem Auto mit Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) an. Eine Geste, die royale Experten ein «öffentliches Zeichen der Zusammengehörigkeit» nennen. Eine Rückkehr in ein royales Leben mit offiziellen Aufgaben und Pflichten wird es für Andrew aber höchstwahrscheinlich nicht geben, da sind sich die Experten sicher.