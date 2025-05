Prinz-Andrew-Klägerin Virginia Giuffre wurde beigesetzt

Weltweite Aufmerksamkeit erhielt Giuffre auch durch ihre Vorwürfe gegen Prinz Andrew. 2021 reichte sie eine Klage gegen den britischen Royal ein, in der sie behauptete, er habe sie zwischen 1999 und 2002 dreimal zum Sex gezwungen – in London, New York und auf Epsteins Privatinsel in der Karibik. Prinz Andrew bestritt die Vorwürfe stets vehement. Im Februar 2022 einigten sich beide Parteien in einem aussergerichtlichen Vergleich, dessen Summe nicht bekannt gegeben wurde.