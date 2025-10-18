Prinz Andrew legt Titel nieder: Giuffre-Familie fordert mehr

Prinz Andrew weist Vorwürfe zurück

In seiner Stellungnahme vom 17. Oktober schreibt Prinz Andrew: «In Gesprächen mit dem König und meiner engsten sowie weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die fortgesetzten Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der königlichen Familie ablenken.» Er habe entschieden, seine Pflicht gegenüber Familie und Land an erste Stelle zu setzen und stehe zu seiner Entscheidung von vor fünf Jahren, aus dem öffentlichen Leben zurückzutreten. «Mit der Zustimmung Seiner Majestät bin ich der Meinung, dass ich nun einen Schritt weitergehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die Ehrungen, die mir verliehen wurden, nicht länger verwenden», heisst es in Andrews Statement. Wie bereits zuvor betont er: «Ich weise die Anschuldigungen gegen mich entschieden zurück.»