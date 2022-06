Prinz Andrew positiv auf Coronavirus getestet

«Bei einem Routine-Test wurde der Duke positiv auf Covid-19 getestet und wird mit Bedauern nicht länger am morgigen Gottesdienst teilnehmen», erklärte ein Sprecher des Palastes, wie unter anderem «Sky News» berichtet. Am 3. Juni soll im Rahmen des mehrtägigen Festes ein Dankesgottesdienst für die Königin in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale stattfinden, zu dem unter anderem auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) erwartet werden.