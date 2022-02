Prinz Andrew soll im März in London aussagen

Prinz Andrew (61) wird offenbar am 10. März unter Eid im Fall Virginia Giuffre (38) befragt. Das berichten unter anderem «Sky News» und «The Telegraph» übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher allerdings nicht. Die Befragung durch Giuffres aus den USA anreisende Anwälte, darunter David Boies (80), soll demnach an einem neutralen Ort in London stattfinden.