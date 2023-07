Prinz Andrew: Streicht ihm Charles den Sommerurlaub in Balmoral?

Streit um sein Zuhause

Zuvor gab es bereits Berichte, dass Prinz Andrew und seine Ex-Frau aus ihrem Zuhause in Windsor, der Royal Lodge, ausziehen müssen. Angeblich sollten die beiden auf Wunsch von König Charles III. eigentlich in das kleinere (und günstigere) Frogmore Cottage ziehen, in dem früher Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wohnten. Doch in den britischen Medien hiess es, dass Andrew sich gegen die Pläne wehre und einen Auszug verweigere. Zuletzt soll das Königshaus alle Umzugspläne auf Eis gelegt haben, um der als «Fergie» bekannten Herzogin von York Zeit zur Genesung nach ihrer Brustkrebserkrankung zu geben. Obwohl sie seit 1996 von Prinz Andrew geschieden ist, lebt sie seit 2003 zusammen mit ihm in dem grossen Haus in der Nähe von Schloss Windsor.