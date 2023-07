Prinz Andrew: Überführt eine neue E-Mail ihn der Lüge?

Zivilklage gegen möglicherweise beteiligte Bank läuft

Die E-Mails tauchen derzeit im Rahmen einer Zivilklage gegen die US-Bank JP Morgan hervor. Das Gericht klärt derzeit, ob das Unternehmen möglicherweise in die Verbrechen und Machenschaften von Jeffrey Epstein beteiligt gewesen sein könnte und somit schadensersatzpflichtig wäre. Jeffrey Epstein wurde im Jahr 2019 erneut wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, einen Prostitutionsring zu betreiben, der minderjährige Mädchen an wohlhabende Menschen für sexuelle Handlungen vermittelt. Noch vor dem eigentlichen Prozess beging Jeffrey Epstein in seiner Zelle Selbstmord.