Prinz Carl Philip und Sofia taufen ihre Tochter an ihrem Hochzeitstag

Das bedeuten die Namen der Prinzessin

Die kleine Prinzessin heisst vollständig Ines Marie Lilian Silvia und trägt den Titel Herzogin von Västerbotten. Der erste Vorname Ines ist die spanische Version des deutschen Vornamens Agnes und stammt ursprünglich vom altgriechischen «hagnos» ab, was «Die Heilige» oder «Die Reine» bedeutet. Mit den weiteren Vornamen werden Familienmitglieder geehrt: Silvia ist eine Hommage an Carl Philips Mutter, Königin Silvia (81). Marie erinnert an Prinzessin Sofias Mutter Marie Britt Rotman (67). Mit dem Namen Lilian gedenkt die Familie der verstorbenen Prinzessin Lilian (1915–2013), der Tante von König Carl Gustaf (78).