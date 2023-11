Prinz Carl Philip: Verletzung machte Operation nötig

Prinz Carl Philip von Schweden (44) leidet derzeit unglücklicherweise an einem gesundheitlichen Problem. Bereits vor über einer Woche, am 26. Oktober, trat der Ehemann von Prinzessin Sofia (38) erstmals mit einem Gipsarm in der Öffentlichkeit auf. Damals besuchte der einzige Sohn von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (77) und Königin Silvia (79) die Medizinische Gesellschaft in Stockholm – und wollte sich selbst nicht zur Ursache seiner Verletzung äussern.