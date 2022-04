Prinz Charles und Herzogin Camilla: Details ihrer kurzen Kanada-Reise

Die konkreten Termine

Das Paar wird voraussichtlich am 17. Mai in St. John's in Neufundland und Labrador eintreffen. Nach einer Begrüssungszeremonie, bei der Charles eine kurze Ansprache halten wird, werden sie «an einem feierlichen Moment der Besinnung und des Gebets im Heart Garden auf dem Gelände des Government House zusammen mit indigenen Führungspersönlichkeiten und Gemeindemitgliedern im Geiste der Versöhnung» teilnehmen, so Fitzgerald am Dienstag. «Die Heart Gardens stehen im Gedenken an alle indigenen Kinder, die durch das Internatssystem verloren wurden, in Anerkennung derer, die überlebt haben, und der Familien von beiden.»