Prinz Charles und Herzogin Camilla feiern erste Gartenparty im Regen

Prinz Charles (73) und Ehefrau Herzogin Camilla (74) haben am Mittwoch (11. Mai) in den Buckingham Palast in London geladen. Dort fand erstmals seit 2019 wieder eine traditionelle Gartenparty und damit die erste der Saison statt. Ebenfalls bei dem Termin anwesend war Prinzessin Anne (71). Die Mitglieder der britischen Royals liessen sich von dem regnerischen Wetter nicht beeindrucken und zückten Regenschirme, um die Gäste gut gelaunt zu begrüssen, wie mehrere Fotos des Events auf der offiziellen Instagram-Seite von Charles und Camilla zeigen. Der 73-Jährige zeigte sich zu dem Termin elegant in Frack und Zylinder, seine Ehefrau brachte mit ihrem kornblumenblauen Mantelkleid samt Hut Farbe ins Spiel.