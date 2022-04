Prinz Charles und Herzogin Camilla reisen im Mai nach Kanada

Wie es in dem Post weiter heisst, «freuen» sich Charles und Camilla bereits auf ihre Reise. Zuletzt waren die beiden 2017 in Kanada zu Besuch. Es sei ein Ort, der beiden sehr am Herzen liege, erklärte Charles bei einem vergangenen Trip dorthin. «Wir fühlen uns in Kanada immer wie zu Hause und sind sehr gerührt von der Herzlichkeit, mit der wir hier empfangen werden», sagte der 73-Jährige.