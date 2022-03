Prinz Charles und Herzogin Camilla reisen zum Commonwealth-Treffen

Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Ehefrau, Herzogin Camilla (74), nehmen im Juni am Treffen der Regierungschefs der Commonwealth Nationen in Ruanda teil. Das gab das Königshaus am Montag bekannt. In einem Statement von Charles heisst es, dass es gerade in der jetzigen Phase der Erholung von der Corona-Pandemie wichtiger denn je sei, dass alle Länder des Staatenbundes zusammenkommen.