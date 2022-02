Prinz Charles will Bruder Andrew aus Schloss Windsor verbannen

Giuffre behauptet, dass sie von dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein drei Mal zum Sex mit Andrew gezwungen worden sei. Damals sei sie erst 17 Jahre alt gewesen. Giuffre fordert in der Zivilklage in den USA Schadenersatz, in welcher Höhe ist nicht bekannt. Prinz Andrew soll am 10. März unter Eid im Fall Giuffre befragt werden. Das berichteten unter anderem «Sky News» und «The Telegraph» übereinstimmend. Die Befragung durch Giuffres Anwälte soll demnach an einem neutralen Ort in London stattfinden.